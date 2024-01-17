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Культура

Почти 15 млн человек посетили кинотеатры России в новогодние праздники

Почти 15 миллионов человек побывали в кинотеатрах России с 1 по 8 января. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня», передаёт корреспондент ПАИ.

15 млн человек посетили кинотеатры России в новогодние праздники. Фото: ПАИ

По её словам, кассовые сборы во время праздников составили рекордные 5,8 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На первом месте по просмотрам в кинотеатрах находится снятая в Псковской области кинокартина «Холоп-2», общая касса которой составляет более 3 млрд рублей. На втором месте по посещаемости фильм «Бременские музыканты». Кроме того, россияне посещали кинокартину «Три богатыря и пуп земли», которая, по словам министра, также пользовалась популярностью.

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