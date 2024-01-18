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Крещенский сочельник отмечают православные верующие 

Крещенский сочельник отмечает Русская православная церковь сегодня, 18 января. Об этом сообщает портал calend.ru.

Крещенский сочельник отмечают православные верующие. Фото: ПАИ

Крещенский сочельник – это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Крещение. В этот день православные вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

В этот день и на Крещение священнослужители совершают великое водоосвящение. На праздник Крещения воду в церквях и храмах освящают особым образом. Он получил название «великое Иорданское освящение», а такая вода называется крещенской.

Ранее псковичам дали рекомендации о купании в крещенской купели. Кроме того, рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение.

Напомним, что также в региональном ГУ МЧС России были определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. О погоде на Крещение можно прочитать здесь.

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