Крещенский сочельник отмечают православные верующие

07:28, 18 января 2024, ПАИ

Крещенский сочельник отмечает Русская православная церковь сегодня, 18 января. Об этом сообщает портал calend.ru.

Крещенский сочельник – это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Крещение. В этот день православные вспоминают крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

В этот день и на Крещение священнослужители совершают великое водоосвящение. На праздник Крещения воду в церквях и храмах освящают особым образом. Он получил название «великое Иорданское освящение», а такая вода называется крещенской.

Ранее псковичам дали рекомендации о купании в крещенской купели. Кроме того, рассказали, кому не рекомендуется окунаться в прорубь на Крещение.

Напомним, что также в региональном ГУ МЧС России были определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. О погоде на Крещение можно прочитать здесь.