Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 90 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию в Псковской области

92 экскурсовода и гида-переводчика в Псковской области прошли аттестацию на допуск к работе с туристами, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

Более 90 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Экскурсовод является одним из главных проводников туриста по региону, и от того, насколько он хорошо знает историю региона, зависит впечатление гостя от Псковской области, отметила председатель профильного комитета Марина Егорова.

Согласно действующему законодательству, экскурсоводы и гиды-переводчики должны пройти аттестацию до 1 июля 2024 года. Приём документов и организацию экзаменов осуществляет областной профильный комитет. Даты экзамена назначают по мере набора групп.

Для прохождения аттестации нужно направить заявление и прилагаемые к нему документы в комитет по туризму Псковской области. Сделать это можно лично или через портал «Госуслуги». Все подробности можно узнать на сайте областного профильного комитета в разделе «Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков».

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал положительную характеристику развитию туристической сферы в регионе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2024

Какой будет погода в крещенскую ночь, рассказали псковичам
17 января 2024

Более 90 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию в Псковской области
17 января 2024

Мифы о крещенских купаниях развеял псковский священник
17 января 2024

В поддержку самовыдвижения Владимира Путина собрали более 2,5 млн подписей
17 января 2024

Рекомендации о купании в крещенской купели дали псковичам
17 января 2024

День открытых дверей проходит в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове
17 января 2024

Дорожники устраняли ночью последствия снегопада в Пскове 
17 января 2024

Михаил Ведерников поздравил великолучан с 81-й годовщиной освобождения города

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...