Более 90 экскурсоводов и гидов-переводчиков прошли аттестацию в Псковской области

10:59, 17 января 2024, ПАИ

92 экскурсовода и гида-переводчика в Псковской области прошли аттестацию на допуск к работе с туристами, сообщили ПАИ в региональном комитете по туризму.

Экскурсовод является одним из главных проводников туриста по региону, и от того, насколько он хорошо знает историю региона, зависит впечатление гостя от Псковской области, отметила председатель профильного комитета Марина Егорова.

Согласно действующему законодательству, экскурсоводы и гиды-переводчики должны пройти аттестацию до 1 июля 2024 года. Приём документов и организацию экзаменов осуществляет областной профильный комитет. Даты экзамена назначают по мере набора групп.

Для прохождения аттестации нужно направить заявление и прилагаемые к нему документы в комитет по туризму Псковской области. Сделать это можно лично или через портал «Госуслуги». Все подробности можно узнать на сайте областного профильного комитета в разделе «Аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков».

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал положительную характеристику развитию туристической сферы в регионе.