Девять пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

11:18, 22 января 2024, ПАИ

Девять пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за минувшие выходные. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

20 января на улице Цветочной в Опочке в жилом доме горела сажа в дымоходе. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли от огня жилой дом.

Бесхозное строение сгорело в деревне Катежно Стругокрасненского района. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Пожарные спасли от огня хозяйственную постройку.

В СНТ «Льнокомбинат» в Пскове в хозяйственной постройке сгорела кровля, огнём повреждена стена. Возгорание удалось потушить. Предположительно короткое замыкание электропроводки послужило причиной происшествия.

На улице Красной в Дно в жилом доме в кухне огнём повреждена стена и межчердачное помещение. Предположительной причиной возгорания стал аварийный пожароопасный режим работы отопительной печи. Пожарные спасли от огня жилой дом, баню и сарай.

Также 21 января на улице Вокзальной в Великих Луках горела хозпостройка. Предположительно причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.

Хозяйственная постройка горела в деревне Дорохи Красногородского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

В деревне Котово Псковского района в двухэтажном жилом доме огнём повреждён первый этаж и дощатая веранда. Предположительно пожар произошёл в результате аварийного режима работы электросети внутри жилого дома.

На улице Чайковского в Локне жилой дом выгорел изнутри, огнём повреждена кровля. При пожаре обнаружили погибшим 77-летнего мужчину. Предположительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети внутри жилого дома.

Бесхозное строение сгорело на улице Первомайской в селе Новоселье Стругокрасненского района. Предположительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с огнём.