Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Более 96 млрд рублей держат псковичи на банковских вкладах

На 1 декабря 2023 года жители региона разместили на вкладах в банках 96,4 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это почти на 22% больше, чем годом ранее. Более 96% от общего объема размещенных на депозитах средств представлено рублевыми вкладами, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

Более 96 млрд рублей держат псковичи на банковских вкладах. Фото: ПАИ

За год их сумма выросла на 16,7 млрд рублей. Вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах, по сравнению с 1 декабря 2022 года, увеличились на 18% и составили 3,4 млрд рублей.

Вклады стали привлекательнее из-за увеличения процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки. Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем вкладов физлиц, в ноябре составляла 13,6% годовых, а в конце октября – 12,0%.

«Какой бы вклад вы ни открыли, банк вернет деньги по первому требованию. Но при досрочном расторжении договора вы можете потерять проценты полностью или частично. C 1 февраля 2024 года вступает в силу закон, согласно которому банки будут обязаны напоминать вкладчикам о том, что их депозит скоро заканчивается. Но стоит и самому следить за сроком своего вклада. Если не продлить его, он может стать вкладом до востребования с минимальной ставкой», – напомнил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 января 2024

Более 96 млрд рублей держат псковичи на банковских вкладах
22 января 2024

Псковичи начинают использовать электронные сервисы для чаевых
22 января 2024

Каждый пятый работающий пскович дополнительно подрабатывает
20 января 2024

Здание ресторана «Вкусно – и точка» выставили на продажу в Пскове
19 января 2024

ГК «Титан» подвела итоги работы в 2023 году на встрече с Денисом Мантуровым
18 января 2024

В Пскове новые автомобили LADA Vesta можно приобрести в рассрочку
18 января 2024

Поездки в Крым и Турцию стали доступнее для псковичей
18 января 2024

Апельсины и валерьянка подешевели в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...