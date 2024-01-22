Более 96 млрд рублей держат псковичи на банковских вкладах

12:40, 22 января 2024, ПАИ

На 1 декабря 2023 года жители региона разместили на вкладах в банках 96,4 млрд рублей (без учета средств на счетах эскроу). Это почти на 22% больше, чем годом ранее. Более 96% от общего объема размещенных на депозитах средств представлено рублевыми вкладами, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского отделения Центробанка.

За год их сумма выросла на 16,7 млрд рублей. Вклады в иностранной валюте и драгоценных металлах, по сравнению с 1 декабря 2022 года, увеличились на 18% и составили 3,4 млрд рублей.

Вклады стали привлекательнее из-за увеличения процентных ставок на фоне повышения ключевой ставки. Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем вкладов физлиц, в ноябре составляла 13,6% годовых, а в конце октября – 12,0%.

«Какой бы вклад вы ни открыли, банк вернет деньги по первому требованию. Но при досрочном расторжении договора вы можете потерять проценты полностью или частично. C 1 февраля 2024 года вступает в силу закон, согласно которому банки будут обязаны напоминать вкладчикам о том, что их депозит скоро заканчивается. Но стоит и самому следить за сроком своего вклада. Если не продлить его, он может стать вкладом до востребования с минимальной ставкой», – напомнил управляющий отделением Псков Банка России Сергей Иванов.