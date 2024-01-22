Развитие тхэквондо в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

14:47, 22 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию тхэквондо в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 22 января.

Как псковичам удалось завоевать титулы мировых чемпионов, есть ли конкуренция на соревнованиях, достаточно ли соревнований для поддержания боевого настроя спортсменов, чем привлекает тхэквондо?

Об этом и многом другом рассказывают призёр первенства мира Артём Тихомиров, тренер Федерации тхэквондо Псковской области Анна Кузьмина и тренер региональной федерации тхэквондо, призёр чемпионата мира среди ветеранов Эдгар Гиносян.