Семь миллионов рублей заплатит подрядчик за срыв строительства культурного центра в Плюсском районе

18:01, 22 января 2024, ПАИ

Штраф заплатит недобросовестный подрядчик за нарушение сроков строительства центра культурного развития в селе Ляды Плюсского района. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Установлено, что подрядчик АО «Хатман» не построил в установленный срок центр культурного развития на 125 мест в селе Ляды. Это нарушение создаёт риски невыполнения программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Согласно проекту, в центр культурного развития входит сельский клуб, спортзал, библиотека, помещения для проведения кружковой работы. В общей сложности центр рассчитан на обслуживание полутора тысяч человек.

По результатам судебного рассмотрения подрядчика признали виновным по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ. Ему назначили штраф в размере семи миллионов рублей.

Кроме того, подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Отмечается также, что администрация Плюсского района уже заключила новый контракт на выполнение оставшихся работ.

Ранее сообщалось, что строительство центра культурного развития в Лядах тормозят проблемы с дефицитом цемента и поставками бетона.