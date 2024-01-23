Два ДТП произошло на железнодорожных переездах в Псковской области в 2023 году

09:05, 23 января 2024, ПАИ

В 2023 году на переездах Октябрьской магистрали зафиксировано 25 случаев ДТП с участием автомобилей. В том числе два инцидента произошло в Псковской области. Все происшествия стали результатом выезда машины на переезд на красный свет. Об этом ПАИ сообщили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

Несмотря на проведенную железнодорожниками Октябрьской магистрали профилактическую работу, статистика говорит о росте ДТП на сети ОЖД по сравнению с прошлым годом (21 ДТП – в 2022-м против 25 случаев в 2023-м). Основные причины аварий – невнимательность водителей и нарушение ими правил дорожного движения, а именно попытки автомобилистов пересечь железнодорожные пути при запрещающих сигналах световой и звуковой сигнализации.

Наибольший рост происшествий на железной дороге с участием автотранспорта зафиксирован на территории Санкт-Петербурга – шесть случаев против трех в 2022 году.