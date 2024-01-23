Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

10:22, 23 января 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Три бесхозных строения сгорели на улице Шоссейной в деревне Башово Локнянского района. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём. Пожарным удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

Также в этот день на улице Заречной в деревне Беляево Островского района в жилом доме сгорела кровля. Предположительно пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. От возгорания удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки.

Кроме того, в Псковском районе в деревне Солоново в помещении хозяйственно-бытового назначения выгорели по всей площади коридор, раздевалка, кухня и комната отдыха. Ванная комната закопчена по всей площади, офисное помещение изнутри выгорело полностью. Предположительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети внутри помещения. Пожарным удалось спасти хозяйственно-бытовое помещение.