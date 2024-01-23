Псковичка пыталась защитить деньги от мошенников, но перевела им миллион рублей

11:04, 23 января 2024, ПАИ

Жительница Пскова передала более миллиона рублей мошенникам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, псковичке позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Он заявил собеседнице, что некие злоумышленники якобы намерены незаконно оформить на неё кредит. Чтобы этого избежать, звонивший настоятельно рекомендовал псковичке самой срочно взять кредит, а после этого перевести деньги на «безопасные счета», что та и сделала.

В результате женщина передала мошенникам более миллиона рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.