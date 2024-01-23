Псковичка пыталась защитить деньги от мошенников, но перевела им миллион рублей
Жительница Пскова передала более миллиона рублей мошенникам, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, псковичке позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Он заявил собеседнице, что некие злоумышленники якобы намерены незаконно оформить на неё кредит. Чтобы этого избежать, звонивший настоятельно рекомендовал псковичке самой срочно взять кредит, а после этого перевести деньги на «безопасные счета», что та и сделала.
В результате женщина передала мошенникам более миллиона рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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