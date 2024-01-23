Жительницы Опочки и Палкинского района незаконно зарегистрировали иностранцев

12:38, 23 января 2024, ПАИ

Жительницы Опочки и Палкинского района незаконно зарегистрировали иностранцев, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в январе 2024 года в одной из деревень Палкинского района местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданина Таджикистана. При этом иностранец фактически не пребывал по месту прописки.

Также в январе текущего года безработная 58-летняя опочанка незаконно прописала на территории города гражданина Узбекистана, который также не проживал по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напоминают жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет. Также за данное нарушение псковичам грозят принудительные работы на срок до трёх лет, лишение права на несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, лишение свободы на срок до трёх лет.