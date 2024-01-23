Великолучанка стала бронзовым призёром Кубка России по стрельбе из лука

11:42, 23 января 2024, ПАИ

Великолукская лучница Александра Савенкова завоевала бронзовую награду на Кубке России по стрельбе из лука в дисциплине «блочный лук». Соревнования проходят в Орле, передаёт корреспондент ПАИ.

Александра Савенкова завершила квалификационный раунд на втором месте. В первом спарринге она обыграла сокомандницу Милану Мурзину. В 1/8 финала ей удалось переиграть спортсменку из Якутии, доведя встречу до перестрелки. Затем с преимуществом в один балл Александра Савенкова обыграла сильную московскую спортсменку Арину Черкезову, но полуфинал против другой представительницы Москвы закончился не в пользу великолучанки.

Спарринг за третье место лучница из Великих Лук выиграла с комфортным преимуществом у заслуженного мастера спорта России Натальи Авдеевой.

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