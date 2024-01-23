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Происшествия

61-летний житель Великолукского района во время лесозаготовки случайно убил знакомого

61-летний житель Великолукского района во время лесозаготовки случайно убил знакомого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Псковской области

11 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на лесозаготовительной делянке в Великолукском районе трупа 62-летнего мужчины с телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, к гибели пострадавшего причастен его 61-летний знакомый, с которым тот выполнял лесозаготовительные работы в Великолукском районе. В результате падения спиленного подозреваемым дерева потерпевший получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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