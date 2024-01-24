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Общество

Борис Елкин: Популярность ТОС растёт в геометрической прогрессии

Увеличение популярности территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в Пскове происходит в геометрической прогрессии, заявил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Борис Елкин отметил повышение популярности конкурса ТОС. Фото: ПАИ

«В том году мы первый раз реализовали свой конкурс ТОС. Считаю, достаточно успешно. Мы всё успели. Где-то, может быть, чуть с задержками. Но самое главное, что мы это сделали. Поэтому сейчас уже с тем опытом, который есть, будем стараться делать всё быстро», – заверил Борис Елкин.

Грантовый фонд городского конкурса ТОС в этом году увеличат с пяти до десяти миллионов рублей, напомнил Борис Елкин.

«В этом году продолжаем историю с ТОС, сейчас идёт областной конкурс, ещё принимаются заявки. Мы приняли решение, как закончится областной конкурс, будем публиковать свой, городской. Чтобы те, у кого в областном не получилось, могли в городском поучаствовать», – отметил гость студии.

Глава города обратил внимание, что в этом году будут два параллельных конкурса, друг от друга независимых: часть для общедомового имущества, а часть – спортивные и детские площадки. В общедомовые нужды можно включить, например, установку освещения, видеонаблюдения, новые почтовые ящики или окна в подъезде, уточнил Борис Елкин.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил динамичное развитие ТОС в Псковской области.

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