Михаил Ведерников отметил динамичное развитие ТОС в Псковской области

15:21, 22 мая 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню территориального общественного самоуправления, проходит в Пскове сегодня, 22 мая. На нём присутствуют губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор региона поздравил собравшихся с Днём территориального общественного самоуправления и вручил дипломы победителям и призёрам конкурса. «Лучшее территориальное общественное самоуправление».

«С удовольствием хочу отметить, что движение очень динамично развивается и новые организации появляются каждый месяц. Сегодня у нас 524 ТОСа, объединяющих тысячи неравнодушных людей, которые хотят сделать жизнь лучше», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что динамика увеличения численности ТОСов свидетельствует о том, что представители ТОСов стали хорошим примером для своих друзей и соседей. Также глава региона отметил, что в этом году стало больше проектов, которые направлены на развитие сферы культуры, а также особо выделил увеличение проектов по сохранение культурно-исторического наследия.

«На ТОСы денег абсолютно точно не жалко! Я напомню, что мы начинали с 3,5 миллиона рублей наш конкурс, сейчас без малого 100 миллионов рублей», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что количество победителей грантов увеличилось по сравнению с прошлым годом с 139 до 143. «Более того, хочу сказать, что заявок было много. Были такие ТОСы, которым не хватало чуть-чуть до победы. Дополнительно пять миллионов ещё добавил. Те, кому не хватило немного, тоже получат дополнительное финансирование», — сообщил Михаил Ведерников и отметил, что максимальный размер гранатовой поддержки увеличен до 500 тысяч рублей.