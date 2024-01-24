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Политика

Инициативы правительства, прокуратуры и общественников рассмотрел законодательный комитет Псковского областного Собрания

Заседание комитета по законодательству и местному самоуправлению прошло в Псковском областном Собрании депутатов под председательством Алексея Севастьянова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Инициативы правительства, прокуратуры и общественников рассмотрел законодательный комитет Псковского областного Собрания. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Одобрение депутатов получили два законопроекта, касающиеся финансирования переданных органам МСУ государственных полномочий по первичному воинскому учёту. Согласно федеральному закону на территориях, где отсутствуют структурные подразделения военных комиссариатов, воинский учёт осуществляют местные администрации. Алексей Севастьянов обратил внимание, что финансирование этой деятельности осуществляется за счёт федерального бюджета – государство направляет в регион необходимые средства для последующего распределения на муниципальном уровне.

Далее парламентский комитет рассмотрел законодательную инициативу прокурора области, предложившего расширить перечень получателей бесплатной юридической помощи. Речь идёт о родственниках участников специальной военной операции. В связи с тем что социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены федеральными законами для военнослужащих и членов их семей, распространяются не только на ближайших родственников, но и на лиц, находящиеся на иждивении военнослужащих, в законе предлагается прописать и эту категорию граждан. Комитет поддержал законопроект.

В завершение депутаты обсудили законопроект о сокращении численности Общественной палаты Псковской области – с такой инициативой выступили сами общественники. Выступая перед депутатами, председатель Общественной палаты Наталья Горбачёва пояснила, что решение об уменьшении количества членов с 36 до 21 человека продиктовано желанием оптимизировать бюджетные расходы и, по мнению общественников, сделает работу более эффективной.

Алексей Севастьянов подчеркнул, что такая численность региональной общественной палаты не противоречит федеральному законодательству. Члены комитета рекомендовали принять законопроект на январской сессии.

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