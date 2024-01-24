Тела повешенных собак обнаружены в Невельском районе
Тела трёх собак обнаружили в деревне Каверзы Невельского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
По нашим данным, животные были повешены.
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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