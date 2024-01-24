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Экономика

Инфляция в Псковской области достигла 6%

Годовая инфляция в Псковской области в декабре 2023 года снизилась и составила 6,0% после 6,3% в ноябре. При этом она оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,1%) и в целом по стране (7,4%). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе псковского отделения Банка России.

Заметно замедлился рост цен в сфере услуг. В декабре 2023 года не проводилась индексация тарифов на проезд в городском общественном транспорте, жилищно-коммунальные услуги и сотовую связь. А в декабре 2022 года поставщики этих услуг повысили цены на них.

Рост цен на продукты в декабре ускорился. Издержки производителей продолжали увеличиваться, при этом спрос на мясные продукты и яйца превышал возможности предложения. Это позволяло производителям легче переносить в стоимость затраты. Ускорился рост цен на колбасные изделия, мясные полуфабрикаты и яйца.

В декабре продолжился рост цен на легковые автомобили отечественного производства. Вызвано это превышением спроса над предложением и увеличением издержек производителей из-за затрат на логистику и комплектующие.

Темпы роста цен в России остаются повышенными по широкому кругу товаров и услуг шестой месяц подряд, а показатели устойчивой ценовой динамики превышают 4%. По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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