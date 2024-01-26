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Происшествия

Дедовичанин украл три велосипеда вместе с несовершеннолетним подельником

Житель Дедовичей совершил несколько краж вместе с несовершеннолетним подельником, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Дедовичанин украл три велосипеда вместе с несовершеннолетним подельником. Фото: ПАИ

Установлено, что 3 сентября 2022 года местный житель украл с первого этажа многоквартирного дома в Дедовичах велосипед Sport стоимостью десять тысяч рублей.

Затем 24 сентября 2022 года дедовичанин находился в гостях у несовершеннолетнего и предложил ему вместе похищать велосипеды из подъездов жилых домов в Дедовичах. При этом злоумышленник предложил несовершеннолетнему один из велосипедов.

В этот же день они вдвоём похитили из двух других подъездов велосипед Altair City20 стоимостью 4 250 рублей и Forward стоимостью 6 654 рубля.

В судебном заседании дедовичанин полностью признал вину в совершении им указанных преступлений.

Злоумышленника признали виновным и назначили ему наказание в виде исправительных работ на срок один год и три месяца с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

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