Три человека погибли в ДТП с автобусом под Великими Луками
Три человека погибли 27 января в результате аварии в Великолукском районе, сообщает Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло в воскресенье утром на 454-м км трассы Москва – Балтия, столкнулись легковой автомобиль и служебный автобус Великолукского мясокомбината.
По предварительным данным, в результате аварии погибли мужчина, женщина и ребёнок, находившиеся в легковом автомобиле. Госпитализированы четыре человека, в том числе и ребёнок, в момент аварии находившийся в легковом автомобиле.
На месте работают все службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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