Три человека погибли в ДТП с автобусом под Великими Луками

10:18, 27 января 2024, ПАИ

Три человека погибли 27 января в результате аварии в Великолукском районе, сообщает Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».













ДТП произошло в воскресенье утром на 454-м км трассы Москва – Балтия, столкнулись легковой автомобиль и служебный автобус Великолукского мясокомбината.

По предварительным данным, в результате аварии погибли мужчина, женщина и ребёнок, находившиеся в легковом автомобиле. Госпитализированы четыре человека, в том числе и ребёнок, в момент аварии находившийся в легковом автомобиле.

На месте работают все службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.