Находившегося в федеральном розыске гражданина задержали в Пскове

14:39, 27 января 2024, ПАИ

Находившегося в федеральном розыске гражданина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

26 января около 21:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из ресторана на улице Коммунальной поступил тревожный сигнал. Сотрудники ведомства выдвинулись на место происшествия и задержали гражданина. В ведомстве отметили, что мужчина вёл себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

При установлении личности задержанного выяснилось, что 53-летний гражданин находится в федеральном розыске по подозрению в уклонении от отбывания наказания (часть 1 статьи 314 УК РФ).

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали в правоохранительные органы.