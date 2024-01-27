Школьница погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках

15:21, 27 января 2024, ПАИ

14-летняя девочка погибла днём 27 января в результате взрыва компрессора в Великих Луках, сообщает Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».







Трагедия произошла в частном доме на улице Речной. По предварительным данным, произошел взрыв компрессора. В результате погибла 14-летняя девочка, предположительно, жившая в этом доме.

На месте работают бригада скорой помощи, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.