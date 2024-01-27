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Происшествия

Школьница погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках

14-летняя девочка погибла днём 27 января в результате взрыва компрессора в Великих Луках, сообщает Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

  • Девочка погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Девочка погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Девочка погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
  • Девочка погибла в результате взрыва компрессора в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Трагедия произошла в частном доме на улице Речной. По предварительным данным, произошел взрыв компрессора. В результате погибла 14-летняя девочка, предположительно, жившая в этом доме.

На месте работают бригада скорой помощи, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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