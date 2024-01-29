В Великих Луках задержали грабившего пенсионеров 25-летнего мужчину

08:42, 29 января 2024, ПАИ

В Великих Луках задержали 25-летнего жителя Куньинского района, восемь раз обокравшего местных пенсионеров, сообщили ПАИ в прокуратуре Великих Лук.

В период с июля по декабрь 2022 года мужчина проникал в дома пенсионеров, откуда выносил денежные средства. При этом в один из домов грабитель возвращался целых пять раз.

Как сообщили в прокуратуре, в некоторых случаях злоумышленник представлялся работником по обслуживанию электроэнергии. Доверчивые пенсионеры впускали его в дом, после чего обнаруживали пропажу сбережений. Всего мужчина похитил у пожилых граждан около 142 000 рублей.

Мужчину признали виновным в совершении восьми краж с проникновением (пункт «а» часть 3 статьи 158 УК РФ). Ему назначено наказание в исправительной колонии общего режима на полтора года. Приговор в законную силу не вступил.