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Происшествия

Один человек пострадал при пожарах в Псковской области за выходные

Восемь пожаров произошло в Псковской области за прошедшие выходные. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Восемь пожаров произошло в Псковской области за прошедшие выходные. Фото: ПАИ

В частности, 27 января в городской бане №1 на улице Советской в Невеле сгорела сажа. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти саму баню.

Кроме того, ещё один пожар произошёл в этот день на улице Максима Горького в Пскове. Там загорелся гараж. Вызов поступил в 15:35. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания внутри помещения. Пожарным удалось спасти ещё два гаража.

Также в деревне Кузнецковка Себежского района сгорел нежилой дом. На данный момент причина устанавливается.

Помимо прочего, 28 января сторожка загорелась на улице 1 Мая в Дно. Вызов поступил в 12:25. Предположительно пожар случился из-за аварийного режима работы отопительной печи. При происшествии пострадал 76-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

Ещё один пожар произошёл в жилом доме на улице Гавровской в Красногородске. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электророзетке. Пожарным удалось спасти жилой дом и три хозпостройки.

Кроме того, постройка сгорела в деревне Карпекино Усвятского района. Вызов в МЧС поступил в 15:56. Предположительно пожар произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также на улице Заречной в деревне Рысино в Локнянском муниципальном округе сгорело бесхозное строение. Предварительно пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Удалось спасти два жилых дома.

А в Опочке на улице Автозаводской загорелся автомобиль Volvo. Это случилось из-за нагрева шумоизоляционного материала выхлопной системой машины.

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