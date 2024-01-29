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В Великих Луках ссора бывших супругов закончилась поножовщиной

В Великих Луках ссора бывших супругов закончилась поножовщиной, пишет Luki-News со ссылкой на городскую прокуратуру.

В Великих Луках ссора бывших супругов закончилась поножовщиной. Фото: ПАИ

Следствие установило, что в конце ноября 2023 года между бывшими супругами ночью возникла ссора. Мужчина схватил нож и вонзил его в тело бывшей жены. Испугавшись, он закинул нож за тумбочку и вызвал скорую помощь.

В отношении мужчины утвердили обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет.

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