В Великих Луках ссора бывших супругов закончилась поножовщиной
В Великих Луках ссора бывших супругов закончилась поножовщиной, пишет Luki-News со ссылкой на городскую прокуратуру.
Следствие установило, что в конце ноября 2023 года между бывшими супругами ночью возникла ссора. Мужчина схватил нож и вонзил его в тело бывшей жены. Испугавшись, он закинул нож за тумбочку и вызвал скорую помощь.
В отношении мужчины утвердили обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет.
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