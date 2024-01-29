В Великих Луках ссора бывших супругов закончилась поножовщиной

12:10, 29 января 2024, ПАИ

В Великих Луках ссора бывших супругов закончилась поножовщиной, пишет Luki-News со ссылкой на городскую прокуратуру.

Следствие установило, что в конце ноября 2023 года между бывшими супругами ночью возникла ссора. Мужчина схватил нож и вонзил его в тело бывшей жены. Испугавшись, он закинул нож за тумбочку и вызвал скорую помощь.

В отношении мужчины утвердили обвинительный акт в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до двух лет.