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Политика

ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на выборы президента России

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала в качестве кандидата в президенты РФ самовыдвиженца, действующего главу государства Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 1952 года рождения, 29 января 2024 года в 11 часов 23 минуты», – говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК.

Напомним, что действующий президент России Владимир Путин не выдвигался на выборы от какой-либо политической партии. Для участия в выборах президента России самовыдвиженцам необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей, которые затем должна проверить ЦИК РФ.

Ранее Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента. Это Николай Харитонов (от КПРФ), Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).

Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование пройдёт в три дня: 15, 16 и 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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