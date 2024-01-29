20 человек пострадали и три погибли в ДТП в Псковской области за неделю

12:19, 29 января 2024, ПАИ

20 человек пострадало и три погибло в ДТП в Псковской области с 22 по 28 января. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.

Всего сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 352 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Кроме того, они выявили 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержали трёх водителей.

Всего на территории региона за неделю зарегистрировали девять ДТП.

Напомним, что с 15 по 21 января в ДТП в Псковской области пострадали 19 человек.