20 человек пострадали и три погибли в ДТП в Псковской области за неделю
20 человек пострадало и три погибло в ДТП в Псковской области с 22 по 28 января. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД России по региону.
Всего сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 352 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Кроме того, они выявили 18 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержали трёх водителей.
Всего на территории региона за неделю зарегистрировали девять ДТП.
Напомним, что с 15 по 21 января в ДТП в Псковской области пострадали 19 человек.
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