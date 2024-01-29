Пскович насмерть забил женщину, которую нашёл на сайте знакомств

13:14, 29 января 2024, ПАИ

Пскович насмерть забил женщину, с которой накануне познакомился на сайте знакомств. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В январе 2023 года житель Пскова познакомился на сайте знакомств с женщиной. На следующий день он, используя предмет в качестве оружия, более 20 раз ударил её в голову, грудную клетку, живот, по рукам и ногам.

От травматического шока, тяжёлой травмы грудной клетки и живота, с множественными повреждениями ребер женщина умерла на месте происшествия.

В суде мужчина свою вину отрицал. Несмотря на это, Псковский городской суд признал псковича виновным по части 4 статьи 111 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.