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Происшествия

Пскович насмерть забил женщину, которую нашёл на сайте знакомств

Пскович насмерть забил женщину, с которой накануне познакомился на сайте знакомств. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

Пскович насмерть забил женщину, которую нашёл на сайте знакомств. Фото: ПАИ

В январе 2023 года житель Пскова познакомился на сайте знакомств с женщиной. На следующий день он, используя предмет в качестве оружия, более 20 раз ударил её в голову, грудную клетку, живот, по рукам и ногам.

От травматического шока, тяжёлой травмы грудной клетки и живота, с множественными повреждениями ребер женщина умерла на месте происшествия.

В суде мужчина свою вину отрицал. Несмотря на это, Псковский городской суд признал псковича виновным по части 4 статьи 111 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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