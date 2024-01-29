Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой мировой войны в Пскове

16:14, 29 января 2024, ПАИ

Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой в Пскове, пишет «Псковская правда». В этот раз штык полностью исчез.

Вандалы не первый раз ломают штык у памятника, подчеркнули в управлении городского хозяйства администрации Пскова.

«Он неоднократно ремонтировался, но в конечном счёте пропал», – заметили сотрудники УГХ.

Однако сейчас провести ремонтные работы не смогут из-за несоответствующей погоды.

«При наступлении благоприятных погодных условий меры по приведению памятника в надлежащее состояние будут приняты с учётом антивандального исполнения», – заключили в УГХ.

Напомним, что в январе прошлого года вандалы погнули штык. В 2022 году памятник страдал от рук вандалов несколько раз.