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Происшествия

Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой мировой войны в Пскове

Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой мировой войны на набережной реки Великой в Пскове, пишет «Псковская правда». В этот раз штык полностью исчез.

Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой мировой войны на набережной в Пскове. Фото: «Псковская правда»

Вандалы не первый раз ломают штык у памятника, подчеркнули в управлении городского хозяйства администрации Пскова.

«Он неоднократно ремонтировался, но в конечном счёте пропал», – заметили сотрудники УГХ.

Однако сейчас провести ремонтные работы не смогут из-за несоответствующей погоды.

«При наступлении благоприятных погодных условий меры по приведению памятника в надлежащее состояние будут приняты с учётом антивандального исполнения», – заключили в УГХ.

Напомним, что в январе прошлого года вандалы погнули штык. В 2022 году памятник страдал от рук вандалов несколько раз.

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