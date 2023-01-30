Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой Мировой войны в Пскове

14:07, 30 января 2023, ПАИ

Вандалы вновь повредили памятник солдату Первой Мировой войны в Пскове на набережной реки Великой. На этот раз оказался погнут штык, пишет «Псковская правда».

«Будем ремонтировать. Так это, конечно, не оставим, заявку направим в Службу благоустройства города», – сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

В 2023 году этот случай повреждения памятника – первый. В прошлом году монумент солдату Первой Мировой войны страдал неоднократно. Так, в ноябре у памятника сломали штык.

Памятник солдату Первой Мировой изготовил российский скульптор Александр Пальмин по заказу Псковского музея-заповедника к 100-летию гибели псковича Владимира Котлинского, чья рота в августе 1915 года совершила подвиг, известный как «атака мертвецов».