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Политика

Александр Котов подал заявление для участия в ДЭГ

На президентских выборах количество псковичей, желающих проголосовать дистанционно, будет ещё больше, чем на губернаторских, поделился личным прогнозом председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 29 января, в первый день подачи заявлений на электронное голосование, спикер подтвердил намерение использовать ДЭГ на мартовских выборах президента России, сообщили ПАИ в пресс-службе псковского парламента.

Александр Котов подал заявление для участия в ДЭГ. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я сторонник этого сервиса и всем его рекомендую. Буду продолжать агитировать своих друзей, знакомых, близких, избирателей – всех тех, кто мне доверяет, за то, чтобы использовали современные инструменты, которые нам сегодня даёт техника», – поделился Александр Котов, напомнив, что в сентябре на губернаторских выборах Псковская область показала рекордный результат использования ДЭГ. Председатель Собрания уверен, что случайности тут нет.

«В первый раз у меня ещё были какие-то сомнения, как работает этот новый сервис. Сейчас их не осталось, использую его уже в третий раз. Сегодня для того, чтобы пройти процедуру – подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании, потребовалась буквально минута, ну, может быть, чуть больше. Всё очень просто, всё очень легко, всё очень быстро открывается. Следующий этап – когда нужно будет отдать свой голос. Думаю, на это потребуется тоже не больше минуты», – рассказал Александр Котов.

Спикер назвал использование сервиса «Госуслуги» для электронного голосования исключительно удобной процедурой, которая экономит время и даёт возможность проголосовать там, где это будет удобно, при наличии предварительной регистрации и сигнала интернета. «Я считаю, что за этим будущее, электронные сервисы всё больше и больше будут входить в нашу жизнь. Всем рекомендую, очень удобно. Я активно пользуюсь «Госуслугами», мне даже довелось менять водительское удостоверение с помощью электронного сервиса. Поэтому лично у меня полное доверие, абсолютно никаких сомнений нет. Это быстро, удобно, это то, что позволяет сэкономить время», – добавил Александр Котов.

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