Девочки ФК «Псков» разгромили соперниц в первом матче первенства СЗФО по мини-футболу

14:41, 30 января 2024, ПАИ

Девочки футбольного клуба «Псков» одержали победу со счётом 10:1 в первом матче первенства СЗФО по мини-футболу, которое проходит в Санкт-Петербурге с 29 января до 2 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Соперниками псковичек стали футболистки из Ленинградской области.

После первого матча ФК «Псков» занимает первое место в таблице.

Завтра спортсменки проведут второй матч турнира против спортшколы из Мончегорска. Начало в 15:15.

Тренируют футболисток Елена и Андрей Колышевы.

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