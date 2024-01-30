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Девочки ФК «Псков» разгромили соперниц в первом матче первенства СЗФО по мини-футболу

Девочки футбольного клуба «Псков» одержали победу со счётом 10:1 в первом матче первенства СЗФО по мини-футболу, которое проходит в Санкт-Петербурге с 29 января до 2 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Девочки футбольного клуба «Псков» выиграли в первом матче первенства СЗФО по мини-футболу. Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Соперниками псковичек стали футболистки из Ленинградской области.

После первого матча ФК «Псков» занимает первое место в таблице.

Завтра спортсменки проведут второй матч турнира против спортшколы из Мончегорска. Начало в 15:15.

Тренируют футболисток Елена и Андрей Колышевы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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