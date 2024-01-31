Двое несовершеннолетних украли телевизор и попали под суд

18:07, 31 января 2024, ПАИ

Двое несовершеннолетних парней из Пскова и Псковского района ограбили дом и вынесли оттуда телевизор и ТВ-приставку. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

На грабёж 17-летний и 15-летний парни отправились в июне прошлого года. Через незапертую дверь они попали в жилище потерпевшего и пока он спал, решили его обокрасть. При этом потерпевший проснулся, но грабителям все равно удалось прихватить телевизор и приставку к нему.

Всего они нанесли ущерб на 15 500 рублей. В суде парни признали вину в полном объеме.

Одному из них суд назначил наказание в виде 80 часов обязательных работ, другому – 80 часов обязательных работ со штрафом в размере 3 000 рублей в доход государства.