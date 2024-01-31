В Пскове задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров более 550 тысяч рублей

16:12, 31 января 2024, ПАИ

Полиция задержала курьера мошенников, который забрал у трёх пенсионеров более 550 тысяч рублей в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

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Изначально к полицейским обратились три пенсионерки из Псковской области, которые стали жертвами мошенников. Им звонили неизвестные и сообщали, что их родственник попал в ДТП. В результате мошенники отняли более 550 тысяч рублей, которые пенсионерки отдали курьеру.

Курьером во всех трёх случаях оказался один и тот же человек, который ранее был судим за грабёж жителя Великих Лук. Полиция нашла его в арендованной квартире в Пскове.

Выяснилось, что адреса обманутых пенсионеров злоумышленник получал от кураторов через мессенджер. Деньги пожилых граждан он переводил на счета сообщников, оставляя себе 5 % в качестве вознаграждения.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Фигурант заключён под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.