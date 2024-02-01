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Общество

Барсика с набережной Великой в Пскове перенесут на другое место

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, куда пропала фигурка барсика с набережной реки Великой в Пскове. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Стало известно, куда пропал барсик с набережной Пскова. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Он отметил, что псковские барсики больше месяца после своего появления «не сходили с лент в соцсетях, горожане бережно закутывали их в шарфики и шапочки, а экскурсоводы водили экскурсии, посвящали стихи и создавали квесты».

«Но, как это у нас, к сожалению, бывает, барсики пришлись по душе не всем... Одного из них – морячка на набережной – свернули вандалы. Мы его забрали и готовим для него более подходящее место: на смотровой площадке между биноскопами. Подрядчику направили претензию по поводу некачественного крепления. Ну а ошапурков будет искать полиция», – написал он.

Напомним, что маленькие бронзовые фигурки барсиков появились в историческом центре города в 2023 году. Всего их десять, а размещены они в ключевых местах и связаны с ними «изюминками».

Позже стало известно, что в Пскове разработали сувенирную продукцию с малышами-барсиками. Также глава Пскова Борис Елкин заявил, что брасики, скорее, не символ Пскова, а изюминка.

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