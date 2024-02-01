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Леса для реставрации Троицкого собора в Пскове начнут монтировать в феврале

Установку строительных лесов для реставрации Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове планируют начать в феврале. Об этом в программе «Проект реставрация» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал генеральный директор компании «Аркада», реставратор Александр Белавкин.

Леса для реставрации Троицкого собора в Пскове начнут монтировать в феврале. Фото: ПАИ

«Пока мы проводим пробные расчистки, делаем шурфы, ямы, которые делают в определенном месте, чтобы понять состояние фундаментов и увидеть, что под ним находится. Это исследовательская работа больше, при проектных работах невозможно установить всё. Там можно сделать один-два шурфа, а при производственных работах в другом конце здания вскрывается совсем другое», – пояснил гость радиоэфира.

Он подчеркнул, что Свято-Троицкий кафедральный собор – очень сложный и значимый объект, поэтому все работы проводятся только под контролем специалистов.

«В феврале начнём монтаж строительных лесов, чтобы начать изучение фасадов и разместить наверху маяки для геотехмониторинга. Они уже размещены, но нужно смонтировать ещё. <...> Это нужно для того, чтобы наблюдать за возможными перемещениями объекта, чтобы при производстве работ, не дай Бог, никаких подвижек и перемещений не произошло», – отметил Александр Белавкин.

Он также напомнил, что во время реставрации Свято-Троицкий кафедральный собор Пскова полностью закрывать не будут. «Разработан график производства работ, согласован с пользователем. Сейчас закрыт у нас Серафимовский нижний храм. После того как мы его откроем, будет закрыт верхний храм. То есть службы в храме прекращаться не будут», – рассказал реставратор.

Также гость радиоэфира сообщил, что известняковые плиты для реставрации собора будут брать из Порховского карьера. «Карьер откроется в апреле. Чтобы минимизировать проблемы с камнем, мы сразу начнём его добывать, чтобы запастись на весь летний и на следующий зимний сезон», – уточнил Александр Белавкин.

Отметим, работы в Троицком соборе начались в нижнем пределе Свято-Троицкого кафедрального собора. Как сообщалось ранее, реставрация может продлиться до трёх с половиной лет.

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