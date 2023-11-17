Реставрация Троицкого собора в Псковском кремле может продлиться несколько лет

23:39, 17 ноября 2023, ПАИ

Определён подрядчик, который будет выполнять реставрацию Троицкого собора в Псковском кремле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Реставраторы выявили провалы грунта под усыпальницей Троицкого собора – главного храма Псковской области. Реставрация собора может продлиться до трёх с половиной лет. Работы разделены на несколько этапов – археологическое обследование фундаментов, реставрацию подвалов, проведение наружных и внутренних инженерных сетей, реставрацию интерьеров.

«Определён подрядчик, который будет выполнять реставрацию Троицкого собора в Псковском кремле. Началась подготовка строительной площадки и установка ограждающих конструкций вокруг собора. Реставрация начнётся с нижнего храма. Доступ в собор пока останется открытым. Большая работа ждёт реставраторов в нижнем храме и усыпальнице. Под склепами обнаружены большие провалы грунта», – отмечается в сообщении.

Строительство четвёртого здания Троицкого собора, который можно увидеть сегодня, датируется 1682–1699 годами. Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, он был уничтожен пожаром.