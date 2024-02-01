70% псковичей выступают за закрытие микрофинансовых организаций

21:54, 01 февраля 2024, ПАИ

70 % псковичей выступают за закрытие микрофинансовых организаций, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

Противники таких организаций считают, что в сфере выдачи экспресс-займов развелось слишком много мошенников и что деньги должны выдаваться только после серьёзной проверки и только банками.

Против ликвидации микрофинансовых организаций выступают 9 % опрошенных. Они считают, что доступ к финансам должен быть у всех граждан России независимо от их дохода и что иногда микрозаймы являются единственным решением проблем.

За запрет микрофинансовых организаций чаще высказывались люди старше 45 лет.

Ранее сообщалось, что в России выросло число граждан с пятью или более кредитами. Отмечалось также, что законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76 % псковичей.

Кроме того, в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.