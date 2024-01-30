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Экономика

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76% псковичей

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов, согласно исследованию сервиса SuperJob, поддержали 76 % псковичей.

При этом инициативу поддержали в основном те, кто зарабатывает от 100 000 рублей в месяц (83 %). Однако 8 % псковичей высказались против, так как посчитали это попыткой переложить ответственность за финансовую безопасность с государства на людей.

Установить запрет на выдачу кредитов хотят 48 % опрошенных, в большинстве своём на это готовы респонденты старше 45 лет (53 %) и те, кто не брал кредиты в последние полгода (45 %).

Согласно законопроекту, самозапрет можно будет установить как в МФЦ, так и на сайте госуслуг и в банках.

Напомним, что 17 января 2024 года в первом чтении были приняты поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Это позволит обезопасить граждан от незаконного оформления кредитов и займов на своё имя.

Ранее 60 % эйчаров в Пскове признались, что фотографии в резюме помогают работодателям принять решение, Каждый четвёртый пскович хотя бы раз помогал одноклассникам с трудоустройством.

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