В России выросло число граждан с пятью или более кредитами

21:27, 01 февраля 2024, ПАИ

За последние два года в России выросло количество заёмщиков с пятью или более кредитами. На конец 2021 года их число составляло 4,7 %, на конец 2023 года – около 8,6 %, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Отмечается, что в статистике учитываются все виды розничных кредитов, которые клиент имеет и которые находятся в действии на момент составления отчётности.

На данный момент доля заёмщиков с тремя кредитами составляет 12,6 %, четырьмя кредитами – 6,7 %, а с пятью – 7,1 %. Число граждан, выплачивающих долги сразу по более чем трём кредитам, достигла 28,6 %.

Напомним, законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76 % псковичей.

Отмечалось также, что в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.