В России выросло число граждан с пятью или более кредитами
За последние два года в России выросло количество заёмщиков с пятью или более кредитами. На конец 2021 года их число составляло 4,7 %, на конец 2023 года – около 8,6 %, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
Отмечается, что в статистике учитываются все виды розничных кредитов, которые клиент имеет и которые находятся в действии на момент составления отчётности.
На данный момент доля заёмщиков с тремя кредитами составляет 12,6 %, четырьмя кредитами – 6,7 %, а с пятью – 7,1 %. Число граждан, выплачивающих долги сразу по более чем трём кредитам, достигла 28,6 %.
Напомним, законопроект о самозапрете на выдачу кредитов поддержали 76 % псковичей.
Отмечалось также, что в России могут измениться правила выдачи потребительских кредитов.
Сбер и Фонд инвестиционного развития Псковской области объединяют усилия для формирования благоприятного инвестклимата
РСХБ прогнозирует рост доходов фермеров от сельского туризма до 250 млрд рублей в год