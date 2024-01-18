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Экономика

Правила выдачи потребительских кредитов могут измениться в России

Кредиторы будут обязаны узнавать у получателей потребительских кредитов цель получения займа и источники исполнения обязательств по нему, такой законопроект разработан в Совете Федерации, сообщает РИА Новости.

Кредитор также должен будет удостовериться в свободе волеизъявления заемщика на получение потребительского кредита и намерении исполнять обязательства по потребкредиту. Отмечается, что в случае несоблюдения данных условий кредитором заёмщик освобождается от обязанности возвращать кредитору полученные по договору средства.

Данный законопроект разработан в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, при которых человека обманом или при помощи психологического воздействия, давления и манипуляций заставляют взять кредит, а также деятельности недобросовестных кредитных организаций, ориентированных на максимальное предоставление займов.

Инициатива направлена на оценку в Центробанк, Минфин и Минюст.

Ранее сообщалось, что мошенники начали имитировать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, а начальник Следственного управления УМВД России по Пскову Валентина Комарова на брифинге в медиацентре ПАИ назвала категории людей, страдающих от телефонных мошенников, а также рассказала о схеме дистанционного мошенничества, на которую попадают только пенсионеры.

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