Михаил Ведерников и Ирек Файзуллин обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры Псковской области

23:17, 01 февраля 2024, ПАИ

Рабочая встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялась в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников отметил, что благодаря содействию министерства в регионе реализуется множество инфраструктурных проектов, нацеленных на повышение комфорта и качества жителей Псковской области, причём не только в Пскове и Великих Луках, но и в небольших посёлках и деревнях. Регион также участвует в национальном проекте «Чистая вода», инициированном президентом России Владимиром Путиным. Благодаря ему в прошлом году в Великих Луках запустили две станции водоподготовки, которые сейчас выдают свыше 300 кубометров воды в сутки. Завершено строительство других важных объектов: новой модульной станции очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района и подземного водозабора в псковском микрорайоне Псковкирпич.

В регионе также построят кольцевой магистральный водовод и создадут объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Также растут темпы жилищного строительства. В прошлом году Псковская область вновь перевыполнила запланированные показали и ввела более 340 тысяч квадратных метров жилых площадей.

Стороны также обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». По словам губернатора, в прошлом году по нему благоустроили 41 общественную территорию, в этом году планируется обновить 37 территорий, перечень которых псковичи самостоятельно выбрали путём народного голосования.

Ирек Файзулин и Михаил Ведерников обсудили модернизацию коммунальной инфраструктуры Печор, а также некоторые профильные проекты в рамках подготовки региона к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Ранее губернатор сообщил, что в 2023 году в Псковской области был достигнут самый лучший результат за всё время реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.

Отмечалось также, что уже более 60 добровольцев высказали желание помогать жителям Псковской области голосовать за объекты, участвующие в проекте «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». В прошлом году жителям региона помощь оказывали 260 волонтёров. Они дежурили у крупных торговых точек и выезжали на дом по предварительным заявкам.

Глава Пскова Борис Елкин призвал жителей Завеличья в этом году принимать более активное участие в конкурсе «Формирование комфортной городской среды», когда он будет снова запущен. Он пояснил, что последнее время большинство объектов было реализовано на Запсковье.

Отметим, в 2024 году голосование за объекты благоустройства традиционно пройдёт с марта по апрель.