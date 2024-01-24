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Радиостанция "Серебряный дождь"

Борис Елкин призвал жителей Завеличья активнее голосовать за объекты для благоустройства

Глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове призвал жителей Завеличья принимать более активное участие в конкурсе «Формирование комфортной городской среды», когда он будет снова запущен.

Фото: ПАИ

Глава города отметил, что многие проекты последнее время были реализованы на Запсковье, и призвал остальных псковичей быть более активными и, возможно, объединиться для одного интересного проекта и проголосовать вместе.

«Мы голосование подделать не можем, а побеждает зачастую как раз Запсковье. По президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды» последнее время на Запсковье очень много сделано. В этом году у нас три спортивных комплекса, которые мы будем делать в рамках формирования комфортной городской среды, все на Запсковье. Каждое из этих мест получило более 2 000 голосов за каждую точку. То есть люди действительно активно голосовали», – подчеркнул Борис Елкин.

Он также напомнил, что в этом году на Запсковье будет благоустроен сквер на Сиреневом бульваре. «Сейчас работы с коммуникациями уже завершены. Собственно, думаю, что при наступлении положительных температур подрядчик уже выйдет работать. Будет еще одна дополнительная точка», – уточнил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что в Пскове подвели итоги голосования за объекты благоустройства. Всего в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвовало более 80 территорий Псковской области. Жители региона смогли определить те объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

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