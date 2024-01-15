Самый лучший результат по выполнению нацпроектов достигнут в Псковской области в 2023 году

10:33, 15 января 2024, ПАИ

Самый лучший результат за всё время реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным, достигнут в Псковской области в 2023 году. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём первом интервью этого года, которое он дал телеканалу «Первый Псковский».

В Псковской области в 2023 году национальные проекты выполнены на 99,69 %, отметил глава региона и уточнил, что это самый высокий показатель за всё время реализации нацпроектов в Псковской области.

Все проекты важные, и над ними серьёзно работали, в том числе на площадках Госсовета, Правительства России, подчеркнул губернатор. «И перед тем, как [проекты] оформить и принять, была проведена колоссальная работа. Всё это делалось также с учётом мнений и пожеланий регионов», – заметил Михаил Ведерников.

По количеству выделенных средств самый большим нацпроектом в Псковской области оказались «Безопасные качественные дороги», отметил глава региона. На реализацию этого нацпроекта совокупно было выделено более 14 млрд рублей. «Это тоже абсолютный рекорд», – подчеркнул губернатор.

Напомним, в начале этого года губернатор Михаил Ведерников обсудил со своими заместителями вопросы реализации в этом году наиболее крупных проектов, а также провёл совещание по реализации на территории региона президентских нацпроектов в 2024 году.