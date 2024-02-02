Следователи организовали проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Псковском районе

15:44, 02 февраля 2024, ПАИ

Проверку по факту гибели мужчины при пожаре в Псковском районе проводят следователи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

2 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в деревне Речки-2 Псковской области тела мужчины со следами воздействия высоких температур.

Пострадавшим является одинокий 65-летний хозяин дома. «По полученной следствием информации, причиной пожара могла послужить неисправность электропроводки», – подчеркнули в пресс-службе.

Во время проверки установлено, что сгоревший дом был отключён от электричества в 2019 году из-за задолженности по оплате. «Однако хозяин дома, пренебрегая требованиями безопасности, самовольно восстановил электроснабжение дома путем самостоятельного подключения к ближайшей линии электропередачи, что и привело к трагедии», – рассказали в СУ СК России по региону.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы. Кроме того, следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в СУ СК по области.