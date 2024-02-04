Онколог назвала виды рака, которые передаются по наследству

17:52, 04 февраля 2024, ПАИ

Онколог и хирург Юлия Шубина назвала виды рака, которые передаются по наследству, сообщает РИА Новости.

«Например, рак молочной железы, яичников, определённый вид рака щитовидной железы (медуллярный рак) и некоторые виды рака толстого кишечника могут передаваться по наследству», — говорит врач.

Женщинам, чьи мама или бабушка болели, врач рекомендует сдать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы. Рак щитовидной железы можно выявить с помощью анализа на гормон кальцитонин, а потенциальную патологию в кишечнике поможет определить регулярное прохождение процедуры колоноскопии.

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