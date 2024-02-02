Чаще всего псковские пары жалуются психологу на отсутствие любви и заботы со стороны партнёра

16:49, 02 февраля 2024, ПАИ

Чаще всего псковские пары жалуются на отсутствие любви и заботы со стороны партнёра, рассказала семейный психолог Румия Калинина в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кроме того, бывают жалобы на исполнение семейных ролей: готовка, заработок. Нередко приходят и с претензией к супругу или супруге относительно измены.

«Я не буду разбираться, было что-то или нет, надо разобраться, почему второй половине захотелось проверить ваш телефон или почему кому-то захотелось пообщаться с кем-то на стороне», – отметила Румия Калинина.

«Вообще я всегда радуюсь, если ко мне приходят молодые пары, которые вместе год-два. Приятно, что они хотят разобраться в происходящем, пока ещё нет застарелых обид и проблем», – добавила психолог.