Чаще всего на диспансеризации у псковичей находят проблемы с сосудами, диабет, рак и глаукому

09:40, 23 января 2024, ПАИ

В 2023 году только в Пскове диспансеризацию прошли больше 30 тысяч человек. Чаще всего у пациентов находили болезни органов кровообращения, сахарный диабет, онкологические заболевания и глаукому, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Диспансеризацию можно пройти в отделении профилактики городской поликлиники, которое находится в новом корпусе бывшего здания перинатального центра на улице Кузбасской Дивизии. Туда поступило новейшее рентгенологическое оборудование для более углублённого обследования. Здесь проводят лабораторные исследования, в том числе берут биохимический анализ крови, делают флюорографию, ЭКГ, у переболевших коронавирусом проверяют дыхательную систему, прием ведет гинеколог.

Также корпус оснащён цифровым маммографом, который позволяет точно диагностировать проблемы молочных желез на ранних стадиях. Скрининг назначают женщинам старше 40 лет.