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Общество

Новый выпуск передачи «Следствие вели…» рассказывает о двух преступлениях в Псковской области

В основу сюжета нового выпуска передачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским легли два уголовных дела, рассмотренные Псковским областным судом в 1987 и 1989 годах. Программа вышла сегодня, 4 февраля, на телеканале НТВ. Об этом ПАИ сообщили в Объединённой пресс-службе судов.

  • Уголовные дела из Псковской области легли в основу сюжета программы на НТВ
    Фото: Скриншоты из программы
  • Уголовные дела из Псковской области легли в основу сюжета программы на НТВ
    Фото: Скриншоты из программы
  • Уголовные дела из Псковской области легли в основу сюжета программы на НТВ
    Фото: Скриншоты из программы
  • Уголовные дела из Псковской области легли в основу сюжета программы на НТВ
    Фото: Скриншоты из программы
  • Уголовные дела из Псковской области легли в основу сюжета программы на НТВ
    Фото: Скриншоты из программы
  • Уголовные дела из Псковской области легли в основу сюжета программы на НТВ
    Фото: Скриншоты из программы
  • Уголовные дела из Псковской области легли в основу сюжета программы на НТВ
    Фото: Скриншоты из программы

«В Псковской области сожгли дом пенсионерки. Что она не успела рассказать перед смертью? Из-за чего плакал таинственный преступник? Ему дали прозвище плачущий убийца. Как простой участковый смог его вычислить? И как преступник напомнил о себе через несколько лет?», – отмечается в описании к передаче.

Ранее в программе рассказывали о деле 1976 года, раскрытом в Псковской области.

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