Новый выпуск передачи «Следствие вели…» рассказывает о двух преступлениях в Псковской области

19:00, 04 февраля 2024, ПАИ

В основу сюжета нового выпуска передачи «Следствие вели…» с Леонидом Каневским легли два уголовных дела, рассмотренные Псковским областным судом в 1987 и 1989 годах. Программа вышла сегодня, 4 февраля, на телеканале НТВ. Об этом ПАИ сообщили в Объединённой пресс-службе судов.



Фото: Скриншоты из программы



Фото: Скриншоты из программы



Фото: Скриншоты из программы



Фото: Скриншоты из программы



Фото: Скриншоты из программы



Фото: Скриншоты из программы



Фото: Скриншоты из программы













«В Псковской области сожгли дом пенсионерки. Что она не успела рассказать перед смертью? Из-за чего плакал таинственный преступник? Ему дали прозвище плачущий убийца. Как простой участковый смог его вычислить? И как преступник напомнил о себе через несколько лет?», – отмечается в описании к передаче.

Ранее в программе рассказывали о деле 1976 года, раскрытом в Псковской области.