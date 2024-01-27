Псковичка стала участницей шоу «Конфетка» на ТНТ

23:59, 27 января 2024, ПАИ

Псковичка Ольга Алмазная стала победительницей очередной серии проекта «Конфетка» на телеканале ТНТ, сообщает «Псковская правда».

В эфире программы женщина представила клип на свою песню «Мужчина-сказка», некоторые кадры которого были сняты в центре Пскова и на железнодорожном вокзале.

За обновление песни Ольги Алмазной взялась певица Ани Лорак. Она изменила музыкальный ряд песни, но сохранила слова, сказав, что это «потрясающая песня», «песня невероятной красоты». Певица также посоветовала псковичке продолжать писать.

Песня понравилась и членам жюри. После её исполнения Клава Кока отметила, что у неё бегут мурашки, добавив, что песня псковички – это хит даже в оригинальной версии, и отдала ей свой голос. Поддержал Ольгу Алмазную и Ваня Дмитриенко. Тимур Родригез также назвал песню хитом, но проголосовал за другого участника, однако для победы псковичке хватило и двух голосов.